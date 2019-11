in foto: (Foto di repertorio)

L'incidente stradale di domenica notte a Brescia, nel quale un ventottenne pachistano, Yasir Gulzar, ci ha rimesso la vita, potrebbe tingersi di giallo in seguito ad un commento su Facebook di un presunto testimone dell'accaduto. Sotto all'articolo postato dal quotidiano locale "Il Giornale di Brescia", infatti, una donna avrebbe asserito che il ragazzo e altri, per ora ignoti, stessero cimentandosi "in una gara". La signora, che ha successivamente rimosso il commento, aggiunge di averli visti con i propri occhi.

Strade di sangue in Lombardia

L'ipotesi, per quanto verosimile se posta in relazione alle condizioni dell'auto dopo lo schianto col guardrail, impattato ad alta velocità, non trova al momento un seguito effettivo nelle indagini condotte dalla polizia locale bresciana che, contattata da Fanpage.it, ha escluso di poterla considerare più di un'idea. Quel che pare certo è la velocità mantenuta dalla Bmw sulla quale viaggiava la vittima, che avrebbe superato non di poco il limite, salvo terminare la sua corsa contro le lamine di metallo che hanno infilzato il passeggero, uccidendolo. L'incidente di domenica notte è il terzo episodio simile registrato in appena 48 ore sulle strade bresciane: un dato che conferma la costante crescita dei sinistri stradali mortali in Lombardia. Nel 2018, infatti, stando ai dati di Polis Lombardia, sono stati 483 i morti sulle strade con un incremento del 14,2 per cento rispetto all'anno precedente, quando erano stati 423.