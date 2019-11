in foto: (Immagine di repertorio)

È morto trafitto dal guardrail precedentemente sradicato dall'impatto con la vettura sulla quale viaggiava. È particolarmente tragica la dinamica dell'incidente stradale in cui ha perso la vita un ragazzo di 28 anni. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, domenica 24 novembre, a Brescia. La vittima stava viaggiando su un'auto, una Bmw, in compagnia di altri due amici. Lui era seduto sul sedile posteriore. All'altezza di una rotonda, in via Guglielmo Oberdan, il conducente della vettura ha perso il controllo dell'auto per cause da accertare. La Bmw ha sbandato ed è finita fuori strada, urtando contro un guardrail: la barriera metallica si è trasformata in una tremenda lama che ha trapassato la carrozzeria dell'auto e ha ferito mortalmente il 28enne.

Il ragazzo è morto sul colpo: feriti in modo lieve i suoi due amici

Quando sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza per il 28enne non c'era ormai più niente da fare. Le altre due persone che si trovavano in auto con lui non hanno riportato gravi conseguenze: si tratta di un 28enne e di un 24enne, entrambi medicati in codice verde. La vittima era un cittadino di origini pakistane. La polizia locale di Brescia si è occupata dei rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada. Il 28enne si aggiunge alla lunga lista di vittime di incidenti stradali in Lombardia nel fine settimana appena trascorso: e la settimana si è aperta con un altro incidente mortale sull'Autostrada A4 nel quale ha perso la vita un altro ragazzo di 25 anni.