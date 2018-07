Un uomo si è dato fuoco in strada a Milano, all'angolo fra viale Zara e via Laurana. L'episodio è successo nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16: il ferito è un cittadino egiziano, che è ricoverato adesso in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, dove si trova il Centro grandi ustionati. A causare il gesto dell'uomo sarebbero stati dissidi con il suo ex inquilino. Già sabato pomeriggio, secondo quanto accertato, tra i due vi era stato un violento litigio: l'egiziano era andato nella macelleria dell'ex inquilino e, uscendo, aveva mandato in frantumi la porta in vetri del locale. Oggi pomeriggio l'uomo è tornato presso la macelleria islamica e ha versato del liquido infiammabile nel locale. Poi è uscito ed è scappato verso viale Zara. A quel punto il macellaio ha avvisato le forze dell'ordine. Un passante avrebbe dato l'allarme vedendo il fuggitivo all'angolo di viale Zara. L'uomo, che nel frattempo si era cosparso di liquido infiammabile, si sarebbe dato fuoco all'arrivo di una pattuglia della polizia, davanti agli occhi atterriti dei passanti: uno di loro ha anche girato un video con il proprio cellulare. Nelle immagini, molto crude, si vede l'uomo che, al termine di una tentata negoziazione con le forze dell'ordine intervenute si dà fuoco in mezzo alla strada.

Gli agenti hanno subito cercato di aiutarlo e in quel momento è passata anche un auto della Guardia di Finanza: i militari delle Fiamme Gialle sono intervenuti con l'estintore. Oltre al cittadino egiziano, anche i due agenti intervenuti si sono leggermente ustionati e sono stati portati a loro volta al Niguarda: secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza le loro condizioni non sarebbero comunque preoccupanti.