in foto: (Immagine di repertorio)

Un albero tagliato che non cade dove avrebbe dovuto e un uomo che resta schiacciato sotto al tronco. Questa la dinamica di un incidente che questa mattina ha coinvolto un uomo di 76 anni a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. L'episodio è accaduto attorno alle 11 in via Galbussera, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Stando alle prime informazioni, pare che l'anziano stesse tagliando alcuni alberi, delle robinie, con una motosega. Il tronco di uno degli alberi non è caduto nella direzione in cui l'uomo lo aveva spinto ma in quella opposta, schiacciando il 76enne. Sul luogo dell'incidente è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza e di un'automedica dell'Areu, giunte in codice giallo. L'anziano è stato prima soccorso sul posto e poi trasportato in ambulanza all'ospedale San Raffaele di Milano. È stato ricoverato in codice giallo: le sue condizioni sono dunque serie, anche se l'uomo non è fortunatamente in pericolo di vita. Saranno adesso i vigili urbani di Vimercate, intervenuti a loro volta sul luogo dell'incidente, a dover ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto: resta da capire in particolare se l'anziano abbia rispettato tutte le norme di sicurezza durante le operazioni di potatura degli alberi.