Uno scoppio, poi le fiamme e il fumo. Proprio quest'ultimo sarebbe risultato fatale per un uomo di circa 50 anni, morto a seguito di un incendio divampato all'interno del proprio appartamento. La tragedia è avvenuta attorno alle 12.30 di oggi a Zorlesco, frazione di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Stando a quanto riportato dai vicini, il rogo sarebbe stato preceduto e probabilmente provocato da un'esplosione, distintamente sentita dai vicini. Le fiamme sono divampate al piano terra dell'abitazione dell'uomo, che ha cercato scampo salendo al primo piano. Proprio qui, però, il cinquantenne è stato sopraffatto dal fumo sprigionatosi dal rogo. Il primo a intervenire per cercare di salvare il cinquantenne sarebbe stato un vicino, che con una scala ha provato a salire al primo piano. Il suo intervento è stato però inutile: il padrone di casa è morto soffocato dal fumo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio. Resta da capire adesso cosa abbia provocato l'esplosione e quindi l'incendio: tra le possibili cause una fuga di gas, ma non si esclude al momento alcuna ipotesi.