in foto: (Immagine di repertorio)

Caccia all'uomo a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza. Da questa mattina i carabinieri cercano un uomo che ha lanciato due bottiglie molotov contro la locale caserma. L'episodio è avvenuto all'alba ed è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza: nelle immagini, stando a quanto si è saputo, si vede un uomo a volto coperto che attorno alle 5 lancia due bottiglie incendiarie nel cortile della caserma e poi fugge. Dei due ordigni artigianali solo uno ha preso fuoco: fortunatamente però non ci sono stati feriti né danni.

Non si esclude alcuna ipotesi

Subito dopo il gesto – se attentato o intimidazione o altro lo diranno le indagini – è scattata la caccia al responsabile: le telecamere ne avrebbero ripreso solo la sagoma e non i lineamenti, anche perché come scritto chi ha agito lo ha fatto a volto coperto. Nel pomeriggio si è tenuto un vertice per fare il punto della situazione alla presenza anche del sindaco Riccardo Borgonuovo, esponente di Forza Italia e alla guida della cittadina da quasi dieci anni. Al momento non si esclude alcuna ipotesi e sull'episodio è arrivato anche il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha parlato di un gesto assolutamente da non sottovalutare a prescindere da quello che è stato il movente.