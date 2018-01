Un uomo di 57 anni, Sandro Tallarico, è stato ucciso a colpi di pistola a Mantova. L'omicidio è avvenuto questa mattina attorno alle 10 sul ponte di San Giorgio, che si trova a pochi passi dal castello. Il corpo di Sandro Tallarico è stato notato da un passante sulla pista ciclabile che si trova sul ponte che permette di raggiungere il centro di Mantova: il 57enne era in fin di vita ed è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

In un primo momento si pensava che l'uomo fosse stato accoltellato.

In un primo momento si era ipotizzato che la vittima fosse stata accoltellata: vicino al corpo era stato trovato infatti un coltello di piccole dimensioni. In realtà, come emerso successivamente, Tallarico è stato raggiunto da tre colpi di pistola, uno dei quali lo ha colpito proprio sotto al cuore. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno ancora esaminando il luogo del delitto alla ricerca di elementi utili all'individuazione dell'assassino.

La vittima è un commerciante di 57 anni.

La vittima è un commerciante d'abbigliamento originario di Luzzara, nel Reggiano. Il 57enne abitava da diverso tempo a Roverbella, piccolo comune del Mantovano. In passato aveva gestito alcune attività commerciali sul lago di Garda mentre attualmente, oltre alla sua attività in proprio, collaborava anche con il fratello: Paolo Tallarico è un commerciante molto noto nella città ducale, in quanto è titolare di uno storico negozio di cappelli in piazza Marconi.