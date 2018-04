Tragedia questa mattina a Erba, in provincia di Como. Un uomo di 71 anni è caduto in un tombino ed è morto. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto, anche se dalle prime informazioni sembra essersi trattato di un incidente tanto banale quanto assurdo. L'uomo, un pensionato, questa mattina attorno alle 7 si era recato nel seminterrato del condominio in cui vive, in via Zappa, per motivi ancora da accertare. A un certo punto la moglie, preoccupata perché non lo vedeva tornare, è scesa nel seminterrato, dove si trovano i box condominiali, facendo la macabra scoperta: il marito giaceva sul fondo di un pozzetto della fognatura, privo di sensi. Immediata la richiesta d'aiuto al 118 e ai vigili del fuoco: il personale paramedico e i pompieri, una volta giunti sul posto, non hanno potuto però fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Secondo quanto ricostruito al momento, il pensionato sarebbe caduto a testa in giù nel pozzetto: non si esclude che la caduta possa essere stata provocata dalle esalazioni provenienti dalla fognatura. Restano da capire i motivi esatti della morte dell'uomo – se per gli effetti della caduta o per le esalazioni – e cosa ci facesse il 71enne nei pressi del tombino della fognatura nel garage del condominio: stando a quanto ricostruito finora il 71enne voleva ripulire proprio il pozzetto della fognatura in cui ha trovato la morte.