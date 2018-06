Sangue a Sesto San Giovanni, popoloso comune alle porte di Milano. Un uomo di 43 anni, presumibilmente un italiano di cui non sono però note le generalità, è morto poco dopo essere stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe stato accoltellato a Sesto San Giovanni, in via Guglielmo Marconi. Secondo l'Azienda regionale emergenza urgenza l'accoltellamento è avvenuto pochi minuti prima delle 22. Non si conoscono al momento i dettagli della vicenda, né si sa se i carabinieri siano già sulle tracce dell'omicida. La vittima è stata soccorsa in fin di vita da un'ambulanza del 118: aveva diverse ferite d'arma da taglio all'addome ed è stata portata in codice rosso in ospedale. Purtroppo, però, i medici non sono riusciti a salvare l'uomo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni.