Una lite a due passi dal Duomo, una delle zone più controllate di Milano e d'Italia, finita a colpi di coltello. E un uomo che, dopo aver sferrato un fendente con l'arma da taglio, è riuscito a dileguarsi nonostante le tante forze dell'ordine e le tante telecamere presenti. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio attorno alle 15.30 in piazza Duomo, nei pressi dell'inizio di via Torino. Per capire cosa è successo bisogna iniziare dalla fine: un'ambulanza e un'automedica del 118 sono intervenute ieri pomeriggio all'altezza del civico 22 di piazza Duomo per soccorrere un uomo di trentacinque anni, che presentava una ferita d'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti anche agenti della questura di via Fatebenefratelli, a cui il ferito ha raccontato cosa sarebbe accaduto.

La polizia è alla ricerca dell'aggressore

Secondo quanto riporta la testata "Milanotoday", il 35enne avrebbe litigato con un altro uomo per futili motivi: al culmine della lite l'altro uomo ha estratto un coltello e ha colpito il 35enne. Poi è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Per sua fortuna il 35enne, che sarebbe un cittadino nordafricano, è stato colpito solo di striscio: soccorso dal personale paramedico del 118, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico, dove è stato ricoverato in codice verde: le sue condizioni non sono gravi e non destano particolare preoccupazione. La polizia è adesso sulle tracce dell'aggressore: si spera, anche per tranquillizzare i cittadini sull'effettiva efficacia delle misure di sicurezza, che le tante telecamere presenti nella zona possano aiutare gli agenti a rintracciare l'accoltellatore.