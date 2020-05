in foto: Giulio Gallera, assessore al welfare di Regione Lombardia

L'Università di Padova con una nota ufficiale ha smentito Giulio Gallera. L'assessore lombardo al Welfare aveva citato un articolo pubblicato dal magazine online dell'Ateneo a sostegno della propria spiegazione del funzionamento dell'Rt, l'indice di contagio calcolato dopo le misure messe in atto per contenere il coronavirus.

Gaffe sull'indice Rt, Gallera smentito dall'Università di Padova

Gallera aveva diffuso un video per rispondere alle prese in giro per la frase infelice pronunciata durante una diretta Facebook, in cui aveva affermato che con indice a 0,51 "per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette" mentre "quando è a 1 vuol dire che basta che incontri una persona infetta che mi infetto anch’io". Una ricostruzione sbagliata che ha provocato una pioggia di critiche sui social. L'assessore aveva voluto replicare a "pseudo giornalisti" ed esponenti politici che lo attaccavano, definendo le critiche "una messinscena" e ribadendo la bontà della sua spiegazione. A sostegno di quanto detto, aveva citato un articolo di "Il Bo Live", il magazine online dell’Università di Padova, che però ha preso le distanze ufficialmente chiarendo che nella pubblicazione "riportiamo l’esempio statistico sulle modalità di diffusione del virus attraverso il parametro R0, riferendoci a una percentuale" e "non sosteniamo che con un indice di 0,51 siano necessarie e sufficienti due persone infette per contagiarne una sana".

La nota ufficiale dell'Università