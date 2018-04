Undici intossicati dal monossido di carbonio nel Bresciano: tra loro quattro bambini

Undici persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio e sono finite in ospedale. L’episodio in una casa vacanze di Canè di Vione, nel Bresciano. Nessuno degli intossicati sarebbe in gravi condizioni. In ospedale per accertamenti anche tre soccorritori che hanno respirato troppo a lungo nei locali saturi del gas mortale.