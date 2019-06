in foto: La torta realizzata da Iginio Massari per la festa in onore della Regina Elisabetta

Una torta "regale" creata da Iginio Massari per festeggiare il compleanno della Regina Elisabetta II in occasione di uno dei Queen's Birthday Party organizzati in Italia. Dopo l'evento della scorsa settimana nella residenza romana dell'ambasciatore britannico Jill Morris, con oltre duemila ospiti, il pasticcere lombardo ha creato il dolce anche per i seicento ospiti della festa che si è tenuta oggi, venerdì 21 giugno, a Villa Necchi Campiglio a Milano. Il dolce servito è una mousse con fragoline di bosco e limone. Il compleanno della Regina Elisabetta II è in realtà il 21 aprile. È però tradizione che nel Regno Unito si tengano celebrazioni nel mese di giugno per sfruttare il bel tempo estivo per gli eventi all'aperto che non si potrebbero svolgere nei mesi più freddi.

Iginio Massari eletto miglior pasticcere del mondo

Un mese fa Iginio Massari è stato nominato miglior pasticcere del mondo dalla giuria internazionale del World Pastry Stars 2019, il congresso internazionale di alta pasticceria che si è tenuto a Milano. Al maestro bresciano è stato riconosciuto l'impegno nella formazione e nella diffusione dei sapori. "Il premio vuole conferire un attestato alla personalità che a livello internazionale ha saputo valorizzare la professione di pasticcere sia per quel che riguarda la creatività e i prodotti sia per il valore dell'impresa – si legge nelle motivazioni del premio – altresì si vuole sottolineare con questo riconoscimento l'impegno nella formazione e nella diffusione del sapere". Massari ha accolto "con stupore e piacere" un riconoscimento "che innanzitutto premia la professionalità e la dedizione che da anni nutro nei confronti di questo mestiere" .