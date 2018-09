Centinaia di persone si sono stretti alla famiglia di Andrea Barone, nel giorno dei funerali del 15enne precipitato in un tubo dell'impianto di areazione sul tetto del centro del centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni. Le esequie si sono svolte nella chiesa parrocchiale di Cusano Milanino, comune dell'hinterland milanese, e hanno visto la partecipazione di tantissimi ragazzi.

"Ragazzi amate la vostra vita, la verità, realizzate i vostri sogni, mettete insieme le doti che Dio vi ha dato, non mancherete di rendere piena la vostra esistenza", l'ammonimento del parroco ai tanti giovani presenti. Amici, compagni di scuola e di calcio di Andrea hanno accompagnato il feretro con un lungo e accorato applauso. Sulla bara fiori e la maglia di Icardi, il giocatore preferito del 15enne tifosissimo del'Inter. Al momento dell'ultimo addio quattro colombe bianche sono state liberate verso il cielo. ù

Rimane intanto da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. In un primo momento gli amici avevano parlato della volontà di Andrea di realizzare un "selfie estremo" – ipotesi suffragata dall'esistenza di altri scatti simili fatti dal ragazzo in precedenza – successivamente che si fosse arrampicato per fotografare dall'alto il concerto. La procura di Monza ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo con l'obiettivo di scoprire se ci fossero delle lacune nei dispositivi di sicurezza del centro commerciale. La zona del tetto da cui il ragazzo è precipitato è intanto stata messa sotto sequestro.