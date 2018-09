Novità importanti sull'inchiesta aperta per appurare la dinamica della morte del 15enne di Cusano Milanino Andrea Barone. Il sostituto procuratore Carlo Cinque. della procura di Monza, ha disposto il sequestro del tetto del centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni (Milano), da dove il ragazzo è precipitato lo scorso sabato, cadendo per più di trenta metri in una condotta di areazione posta sopra il cinema Skyline Multiplez che si trova all'interno dell'area commerciale. Le forze dell'ordine su ordine del magistrato hanno apposto i sigilli all'area a seguito di un primo sopralluogo degli inquirenti che indagano per il reato di omicidio colposo. Nessun nome è al momento iscritto al registro degli indagati.

Secondo quanto ricostruito finora il giovane si era arrampicato per scattare una foto del concerto che si teneva nel piazzale sottostante. Il tragico incidente dunque non avrebbe niente a che fare con "sfide estreme" per scattare "selfie pericolosi", come emerso in un primo momento. Che si sia trattato di un incidente non sembrano esserci al momento dubbi, per questo l'inchiesta mira a stabilire se ci siano state delle violazioni o delle inottemperanze alle norme sulla sicurezza da parte della proprietà.

Sabato i funerali di Andrea Barone a Cusano Milanino

Oggi è stato poi resa nota la data dei funerali di Andrea, che si terranno il prossimo 22 settembre alle 11.30 nella parrocchia di via Cusani a Cusano Milanino, dove il ragazzo viveva con la famiglia. Si moltiplicano poi i messaggi di affetto alla famiglia e agli amici. Ultimo il post su Facebook della Bresso Calcio, la squadra dove il 15enne, tifosissimo dell'Inter, giocava a pallone.