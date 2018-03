In apparenza sembrava una normale auto parcheggiata, una Mercedes. In realtà era un sofisticato nascondiglio per la droga, con tanto di botola telecomandata. Questa la scoperta degli agenti della squadra mobile di Milano a Trezzano sul Naviglio, nell'hinterland del capoluogo. I poliziotti sono arrivati all'auto dopo aver fermato a Milano due uomini, entrambi cittadini marocchini con precedenti. I due avevano tentato di fuggire, ma erano stati bloccati nei pressi della stazione di Porta Genova. Durante il loro tentativo di fuga uno dei due aveva tentato di disfarsi di un mazzo di chiavi di un'auto, poi recuperato dai poliziotti.

Il funzionamento della botola telecomandata.

Le indagini della squadra mobile hanno consentito di individuare l'auto a Trezzano sul Naviglio. In apparenza la vettura non rivelava anomalie. Un controllo approfondito condotto con la collaborazione dell’unità cinofila e del personale dell’ufficio tecnico logistico della questura ha però svelato il "trucco": sotto alla moquette del posto anteriore riservato al passeggero c'era infatti un telecomando, che azionava una botola nascosta. Premendo il tasto la botola si è aperta e ha rivelato il suo contenuto: quattro chili di cocaina suddivisa in 15 panetti e un bilancino di precisione. Il ritrovamento è stato sufficiente per far scattare le manette ai polsi dei due uomini, accusati di detenzione di sostanza stupefacente. La successiva perquisizione in casa degli arrestati ha, se possibile, peggiorato ulteriormente la loro situazione: gli agenti hanno infatti trovato e sequestrato oltre 26mila euro in contanti, probabilmente frutto dell'attività illecita dei due pusher.