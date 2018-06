in foto: (Immagine di repertorio)

Immaginatevi la scena: state percorrendo una strada in sella al vostro scooter, quando improvvisamente vedete un serpente sbucare dal cruscotto e avvicinarsi alle vostre mani. Questo è l'imprevisto che un uomo di 44 anni del Bergamasco ha dovuto fronteggiare ieri, mentre percorreva con il suo mezzo a due ruote la strada provinciale 129 della Valle Seriana. All'altezza del comune di Albino il motociclista ha visto la testa del rettile spuntare da sotto il cruscotto, da un'apertura nei pressi dell'acceleratore. L'uomo è stato fortunato: comprensibilmente spaventato, ha reagito con un sobbalzo alla vista del serpente ma è riuscito a non perdere il controllo del mezzo, evitando così un incidente che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Alla fine, il contrattempo è durato oltre un'ora e mezza: sul posto sono infatti intervenuti i vigili del fuoco di Gazzaniga che per recuperare l'animale, nel frattempo tornato a dimorare nelle cavità dello scooter, hanno dovuto smontare tutto il mezzo. Per la cronaca, il serpente appassionato di due ruote si è rivelato essere "solo" una biscia, anche se lunga circa un metro: in ogni caso un passeggero a cui siamo sicuri nessun motociclista vorrebbe dare un passaggio.