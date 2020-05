Ha il volto e la voce del rapper Ghali la Fase 2 di Milano. Il Comune ha lanciato la campagna di comunicazione "Un nuovo inizio. Un passo alla volta" con il brand YesMilano per raccontare quella che sarà la nuova normalità della città a partire da oggi, lunedì 4 maggio, quando inizierà quel periodo di convivenza con il Coronavirus. La campagna vuole essere un invito ad affrontare con prudenza, consapevolezza e serenità l’uscita dal lockdown e la graduale ripartenza delle attività lavorative: una prudenza necessaria, anche considerando le critiche che il video precedente, quel "Milano non si ferma", attirò su di sé.

Ghali: Dobbiamo fare attenzione, non dobbiamo avere paura

Nel nuovo video Ghali appare nella Milano deserta di queste ultime settimane assieme ad altri quattro cittadini: i cinque, indossata la mascherina, partono dai loro quartieri e raggiungono alcuni dei luoghi più e meno famosi di Milano: dallo stadio Meazza di San Siro all’Arco della Pace a Sempione, dalla Galleria Vittorio Emanuele II in pieno centro alla Darsena, dal Barrios a piazza Leonardo da Vinci, da Porta Nuova al Teatro alla Scala, fino al quartiere periferico del Gratosoglio. La voce di Ghali racconta ciò che è stato e ciò che sarà: "Dobbiamo fare attenzione, non dobbiamo avere paura. Siamo in maschera, non siamo bendati", dice il rapper originario di Baggio. "Questa è la fase in cui stiamo capendo il valore della libertà. E insieme siamo umani più che mai".

La campagna di comunicazione è un progetto di Milano&Partners, promosso dal Comune di Milano e dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Il video sarà diffuso a partire da oggi sia attraverso i circuiti di comunicazione audiovisiva sia attraverso affissioni in tutta la città, per invitare tutti i cittadini alla prudenza e alla responsabilità in vista della nuova partenza che attende il capoluogo lombardo, come tutta l'Italia.