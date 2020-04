in foto: (Immagine di repertorio)

Insolito incidente stradale nella serata di ieri, venerdì 24 aprile, sull'Autostrada A8 dei Laghi, in direzione di Varese. Un uomo di 48 anni, che stava percorrendo la Milano-Laghi sulla propria moto, si è trovato di fronte un esemplare di cervo e non è riuscito a evitarlo. L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 22 nel tratto compreso tra Origgio ovest e Legnano. Non è chiaro come abbia fatto l'animale a scavalcare le barriere finendo in autostrada: probabilmente è stato spinto ad attraversare la carreggiata anche dal traffico molto scarso di questo periodo per via del lockdown dovuto all'emergenza Coronavirus.

Nella serata di ieri un altro incidente, mortale, in Brianza

Fatto sta che il motociclista, a causa dell'urto, è stato sbalzato sull'asfalto a diversi metri di distanza. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'automedica e un'ambulanza in codice giallo. Il motociclista è stato soccorso ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Non si ha notizia, invece, delle condizioni dell'animale. Nella serata di ieri un altro incidente, più grave, si è verificato sulla strada provinciale 13 Monza-Melzo a Caponago, in Brianza. Due furgoni si sono scontrati frontalmente tra loro e uno dei due conducenti, un uomo di 62 anni, è purtroppo morto sul colpo nello schianto. L'altro conducente è invece rimasto ferito in modo grave, ma non è in pericolo di vita.