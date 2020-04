in foto: Immagine di repertorio

Incidente mortale nella serata di ieri, venerdì 24 aprile, a Caponago, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 62 anni è morto a seguito dello scontro tra il furgone su cui si trovava e un altro veicolo simile, avvenuto sulla strada provinciale 13 che collega Monza a Melzo. Lo schianto, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 21. Sul posto il 118 ha inviato due ambulanze e un elicottero. Per uno dei due conducenti non c'è stato purtroppo niente da fare: l'uomo, un 62enne, è morto sul colpo. L'altro conducente, un uomo di 35 anni, è invece stato soccorso in codice giallo ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Niguarda, dove è arrivato circa un'ora dopo l'incidente. Non sarebbe in pericolo di vita.

Non ancora chiarita la dinamica dell'incidente

Lo schianto tra i due mezzi è stato molto violento, tanto che uno dei due furgoni, quello della vittima, dopo l'urto è finito a cavallo di un guard rail. Sulla provinciale sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno dovuto estrarre dalle lamiere il corpo della vittima, e i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, cui invece spetterà la ricostruzione della dinamica dell'incidente alla ricerca di eventuali responsabilità. Al momento non è ancora chiaro cosa sia accaduto e tutte le ipotesi restano aperte: un malore, una distrazione o una manovra avventata da parte di uno dei due conducenti dei furgoni potrebbero aver causato lo schianto che ha avuto purtroppo un esito mortale per una delle due persone coinvolte.