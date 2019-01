Marco Piovella resta in carcere: lo ha deciso il procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e i pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri. Il Rosso, leader dei Boys San della Curva Nord è accusato di rissa aggravata nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri avvenuti tra ultras di Inter e Napoli prima del match tra le due squadre lo scorso 26 dicembre. Scontri nei quali è morto l'ultrà del Varese Daniele Belardinelli, investito da una o forse più auto. La richiesta della difesa del leader della Curva Nord è stata dunque rifiutata, sui domiciliari ora dovrà pronunciarsi il giudice per le indagini preliminari di Milano Guido Salvini: il nome di Piovella era stato fatto da uno dei primi arrestati nei primi giorni delle indagini post Santo Stefano, il 21enne Luca Da Ros, ultrà dell'Inter, fermato insieme ad altri tre tifosi nerazzurri. Secondo il "Gigante", questo il soprannome del 21enne, scarcerato due giorni fa e posto agli arresti domiciliari, Piovella sarebbe stato il fautore dell'agguato organizzato ai danni dei tifosi del Napoli in quel di via Novara, poco lontano dallo stadio. Agguato invece che Piovella ha sempre rinnegato sottolineando di essere semplicemente l'organizzatore degli striscioni della curva.

Continuano le indagini sulla morte di Belardinelli

Intanto proseguono le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto il giorno di Santo Stefano: dopo il sequestro dell'auto, la Volvo V40, individuata a Napoli nei giorni scorsi, ci sarebbe una seconda vettura che dovrebbe essere posta sotto sequestro nei prossimi giorni. Si tratterebbe secondo quanto si apprende della vettura che avrebbe per prima investito Belardinelli, mentre a passare sul corpo dell'ultrà del Varese già a terra sarebbe stata la Volvo. Mentre continua ad allungarsi la lista delle persone indagate per omicidio volontario, tra i quali ci sono già gli otto tifosi del Napoli.