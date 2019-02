in foto: L’auto incendiata ritrovata nel bosco di Uggiate

Potrebbe appartenere a una donna il cadavere ritrovato questa mattina dai vigili del fuoco a Uggiate Trevano, nel Comasco, all'interno di un'auto in fiamme in una zona boschiva. Stando a quanto ipotizzato dai carabinieri giunti sul luogo dopo la chiamata dei pompieri i primi elementi raccolti porterebbero a un collegamento tra la sparizione di una donna, allontanatasi da casa nella notte e la vittima ritrovata all'interno della Fiat Panda. I familiari della donna scomparsa erano partiti questa mattina alla sua ricerca: avrebbero raccontato ai militari che la donna si trovava in difficoltà economiche da diverso tempo, cosa che avrebbe potuto portare la donna a compiere anche un gesto autolesionista.

Le analisi chiariranno le cause della morte e dell'incendio

Il corpo è stato rinvenuto poco dopo le 7 dai vigili del fuoco che hanno ritrovato sul luogo anche del liquido infiammabile che potrebbe accreditare dunque l'ipotesi di un gesto doloso. Il corpo comunque a causa delle condizioni nelle quali è stato ritrovato non è stato ancora identificato. Saranno dunque le analisi sul cadavere a stabilire cosa ne abbia provocato la morte e prima ancora le cause dell'incendio a determinare se si sia trattato di un tragico incidente o di un suicidio, o se ad appiccare il fuoco sia stata una seconda persona poi fuggita.