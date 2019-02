Giallo nel Comasco dove questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di una chiamata giunta da Uggiate Trevano. Qui si sono trovati dinanzi al rogo di un'auto data alle fiamme, una vettura di colore bianco, apparentemente un'utilitaria il cui modello non è stato ancora identificato. Al termine delle operazioni di spegnimento delle fiamme i vigili del fuoco hanno rinvenuto al suo interno il cadavere di una persona. Immediata la chiamata ai carabinieri di Como che sono giunti sul luogo del ritrovamento, una zona boschiva in via Somazzo, alle spalle della chiesa parrocchiale. Il corpo senza vita non avrebbe ancora un nome: i militari infatti non lo hanno ancora identificato. Le operazioni dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso, sono tutt'ora in corso per cercare di ricostruire quanto accaduto: al momento non è ancora possibile però avanzare alcuna ipotesi.