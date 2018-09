Affronterà il processo per omicidio volontario con rito abbreviato Sadigue Zahir, il 36enne di nazionalità pachistana che il 17 novembre del 2017 ha ucciso la compagna, Simona Forelli, 33 anni, colpendola con tre coltellate all'addome nella loro casa di Parabiago alle porte di Milano. L'uomo ha agito al culmine di un litigio, uccidendo la donna davanti ai due figli di 5 anni e di 17 mesi.

La coppia si trovava a Parabiago per trascorrere alcuni giorni di ferie assieme. I due infatti abitavano a Londra con i figli, e si erano recati in visita presso la famiglia di lei. L'uomo dopo aver colpito la 33enne si è dato alla fuga, quando le forze dell'ordine sono arrivate nell'appartamento allertate da una vicina, l'hanno trovata agonizzante i bagno e ormai per lei non c'era più niente da fare. Rintracciato poco dopo l'uomo ha confessa di averla accoltellata. Il movente sarebbe da ricercare nella scelta di Simona di lasciare il compagno, determinata a chiudere quella relazione diventata ormai per lei una prigione.

Il Gip Sara Cipolla ha così accolto l'istanza presentata al Tribunale di Busto Arsizio (Varese), dal difensore di Zahir, l'avvocato Ennio Buffoli, fissando la prima udienza del procedimento al prossimo 31 ottobre. Il 36enne ha confessato l'omicidio e, con la possibilità di affrontare il rito abbreviato rinunciando così a presentare nuove prove o a produrre nuovi atti da sottoporre al giudizio dei giudici, potendo così godere di una sconto della pena.