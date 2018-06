Tragedia a Ome, piccolo centro in provincia di Brescia. Un uomo ha ucciso a coltellate la moglie e si è poi suicidato. L'omicidio-suicidio è avvenuto all'interno dell'appartamento in cui viveva la coppia, in piazza Aldo Moro. A scoprire i corpi senza vita di marito e moglie sono stati i carabinieri, avvisati dal figlio della coppia: il ragazzo era preoccupato perché da più di un giorno non aveva notizia dei suoi genitori e ha così allertato i militari dell'Arma di Chiari. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri il marito, un uomo di 50 anni di origine romena, avrebbe ucciso a coltellate la moglie, sua connazionale e coetanea, e si sarebbe poi tolto la vita con la stessa arma, un coltello da cucina. Sempre secondo quanto accertato l'uomo era affetto da tempo da problemi psichiatrici, già accertati nel suo Paese di origine. Non è ancora chiaro a quando risalga la tragedia, né se ci sia una causa che, unita alle difficoltà psichiche dell'uomo, abbia contribuito a scatenare la furia omicida dell'uomo e lo abbia poi spinto a togliersi la vita.