in foto: La vittima, Valeria Bufo (Facebook)

Femminicidio nel centro di Bovisio Masciago, in provincia di Monza. Un uomo ha ucciso a colpi di pistola la moglie e si è poi costituito. La tragedia è avvenuta attorno alle 13 nel centro della cittadina brianzola. Secondo quanto ricostruito, il marito stava pedinando la moglie, una donna di 56 anni, in auto. Anche la donna, al contrario di quanto sostenuto in un primo momento, era in auto. Quando si è fermata a un semaforo in corso Italia, una strada centralissima della cittadina brianzola, il marito è sceso dalla sua vettura, una Smart, e le ha sparato contro alcuni colpi di pistola. Poi è risalito sulla vettura e si è andato a costituire nella caserma dei carabinieri di Seveso. La donna è stata soccorsa dal 118, ma è morta in ambulanza durante il tragitto verso l'ospedale San Gerardo di Monza. Sul caso indagano i carabinieri di Desio, che stanno ascoltando i racconti delle persone che hanno assistito alla scena. La circolazione nella zona dell'omicidio è stata interrotta per consentire i rilievi di rito.

Chi era la vittima

La vittima si chiamava Valeria Bufo, mentre il marito omicida si chiama Giorgio Truzzi e ha 57 anni. Secondo alcune indiscrezioni i due, entrambi originari di Seveso, erano in crisi da diverso tempo e di recente si erano separati. Non è ancora chiaro però se negli ultimi tempi c'erano stati particolari screzi o avvisaglie della tragedia odierna. Su Facebook il profilo della vittima è interamente dedicato ai figli, un ragazzo e una ragazza, tra foto che ritraggono assieme mamma e figli e link che raccontano dell'esperienza all'estero di uno dei due ragazzi, che dopo aver studiato all'alberghiero si è trasferito all'estero per lavoro.