Tragedia a Fiesse, piccolo paese in provincia di Brescia. Un uomo di 74 anni, Marino Pellegrini, è stato aggredito a coltellate all'esterno della sua abitazione, nel centro del paese, ed è morto. A colpire l'uomo, come emerso in un secondo momento, sarebbe stato il figlio della moglie del 74enne, un uomo di 40 anni di origine polacca come la donna. Il presunto omicida è stato fermato dai carabinieri, che lo hanno portato in caserma e lo stanno sottoponendo a un interrogatorio. L'omicidio, secondo quanto accertato, sarebbe avvenuto al culmine dell'ennesima lite tra i due, i cui motivi però si ignorano. Una spiegazione di quanto avvenuto potrebbe trovarsi nel passato del 40enne, costellato da problemi legati all'abuso di alcol e droga. Il presunto omicida ha alle spalle precedenti penali e aveva trascorso anche un periodo in carcere.