Aveva picchiato gli infermieri e i medici che lo volevano soccorrere. Poi, non contento, aveva aggredito anche i vigili urbani e i poliziotti che erano intervenuti in difesa del personale sanitario. Per questa vicenda, avvenuta il 17 maggio dello scorso anno, un 35enne di Bagnolo, in provincia di Cremona, era stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri i carabinieri della locale stazione si sono presentati a casa dell'uomo, di professione operaio, arrestandolo e portandolo in carcere: il 35enne è stato infatti condannato per quella vicenda a otto mesi di reclusione.

L'operaio era già noto alle forze dell'ordine proprio per i suoi comportamenti violenti. Lo scorso 17 maggio l'uomo, M.V., era stato notato da alcuni passanti mentre era completamente ubriaco in via De Gasperi. Pensando che avesse bisogno d'aiuto, i passanti avevano chiamato un'ambulanza. Alla vista del personale sanitario, però, il 35enne aveva dato in escandescenze. Si era rifiutato di salire sull'ambulanza e aveva picchiato medici e infermieri. A quel punto qualcuno aveva chiamato le forze dell'ordine: l'intervento degli agenti del commissariato e della polizia locale non aveva però migliorato la situazione. Il 35enne aveva aggredito anche loro, procurando loro delle lesioni. Alla fine, molto a fatica, il 35enne era stato bloccato e denunciato a piede libero. Ieri, dopo la condanna, per lui si sono aperte le porte del carcere.