Erano arrivati sul lago di Garda dall'Inghilterra, precisamente da Newcastle, per trascorrere qualche giorno di vacanza. Ma quello che doveva essere un piacevole soggiorno si è trasformato in un incubo per una coppia inglese di mezza età. I due, lo scorso 17 giugno, sono stati travolti da un'auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Dopo dieci giorni di agonia la moglie, la 60enne Tina Campbell, è purtroppo morta: troppo gravi i traumi riportati, i medici non hanno potuto salvarle la vita. Resta ricoverato in ospedale, alla Poliambulanza di Brescia, suo marito Colin, di 64 anni: le sue condizioni sono in via di miglioramento. L'incidente era avvenuto in via Dal Molin. I due turisti inglesi stavano rientrando nel loro albergo dopo una gita, quando erano stati investiti da una Mercedes Coupè guidata da un uomo di 55 anni, originario di Castiglione delle Stiviere, che si era fermato a prestare soccorso. Le condizioni della donna, colpita in pieno dall'auto a differenza del marito, erano da subito apparse più critiche. La turista era stata portata d'urgenza agli Spedali civili di Brescia, dove ha lottato per giorni tra la vita e la morte. Il suo decesso rischia adesso di aggravare la posizione dell'automobilista.