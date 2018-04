in foto: (L’ingresso dell’hotel Four seasons)

Truffa milionaria nel lussuoso hotel Four seasons di Milano, nel cuore del Quadrilatero della moda. Venerdì sera, secondo quanto riporta il "Corriere della sera", due imprenditori giapponesi sarebbero stati raggirati per 1,5 milioni di euro. I due avevano appuntamento con una coppia di italiani nel lussuoso albergo che si trova in via del Gesù. I giapponesi avevano da piazzare tre costosi orologi del valore di 500mila euro l'uno e gli italiani, il cui contatto era stato fornito ai giapponesi da sedicenti cittadini degli Emirati arabi uniti, erano intenzionati a comprarli. All'incontro gli italiani si sono presentati con alcuni trolley che avrebbero dovuto contenere le banconote: per rassicurare i due giapponesi, i due truffatori hanno aperto le valigie mostrando alcune banconote vere. La circostanza ha rassicurato i due giapponesi, un uomo e una donna, che hanno quindi concluso lo scambio. Poco dopo, però, quando ormai i due italiani si erano allontanati e i due imprenditori nipponici sono saliti nelle loro camere, hanno scoperto l'amara sorpresa: a parte alcune banconote vere, per il resto i trolley erano pieni di cartacce.

A questo punto i due imprenditori giapponesi hanno chiamato i sedicenti arabi che avevano presentato loro gli italiani, autori materiali della truffa. Gli arabi hanno cercato di tranquillizzare i giapponesi e si sono presentati al Four seasons, dove ad attenderli hanno però trovato la polizia. I sedicenti arabi sono stati denunciati, ma la vicenda presenta ancora molti lati oscuri. Il principale è legato agli autori materiali della truffa, che non sono ancora stati rintracciati: solo in seguito probabilmente si potrà capire se gli arabi erano loro complici oppure sono stati a loro volta raggirati.