in foto: (Immagine di repertorio)

Associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dell'Erario, truffa ad aziende farmaceutiche, autoriciclaggio e ricettazione di farmaci. Queste alcune delle accuse di cui devono rispondere 13 persone, nei confronti delle quali i carabinieri del Nas (Nucleo anti sofisticazione) di Milano stanno eseguendo dalle prime ore della giornata odierna una misura cautelare detentiva. L'operazione è scaturita da un'indagine della procura di Milano che coinvolge però diverse province italiane: oltre ai militari dell'Arma di Milano sono infatti impegnati nell'operazione anche i colleghi delle province di Monza e Brianza, Roma, Napoli e Lucca.

Gli indagati, oltre ai reati riportati in precedenza, sono accusati a vario titolo anche di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Oltre ai tredici provvedimenti cautelari, sono in corso anche undici perquisizioni locali nelle province interessate dal blitz e numerosi ordini di esibizione di documentazione notificati a persone giuridiche che sarebbero legate a vario titolo all’organizzazione criminale: ben 37 gli ordini in questione. Non sono ancora stati rivelati dettagli sulle attività illecite contestate all'associazione a delinquere smantellata dalla procura milanese: ulteriori dettagli si conosceranno nel corso della mattinata.