Si sono concluse nella maniera più tragica possibile le ricerche di Tiziano Napolitano, il ragazzo di 26 scomparso dallo scorso venerdì da Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo. Il giovane padre è stato trovato morto lunedì mattina a Concesa, una frazione di Trezzo sull'Adda. Non sono ancora chiare le cause del decesso: per conoscerle sarà necessario attendere i primi risultati dell'autopsia che sarà eseguita sulla salma. Il corpo di Tiziano era in acqua nel Naviglio della Martesana, nei pressi della diga di Trezzo. Per i famigliari e i conoscenti di Tiziano si tratta di una notizia tragica che mette fine alle speranze di poter riabbracciare il ragazzo. Il pensiero che potesse essergli capitato qualcosa di molto grave era già affiorato dall'appello del padre del giovane, Benny: "Si è allontanato in uno stato psico emozionale che potrebbe indurlo ad azioni anche gravi", aveva scritto il genitore negli scorsi giorni diffondendo alcune informazioni utili per ritrovare il figlio.

Tiziano si era allontanato a piedi e senza documenti

Purtroppo i foschi presagi sono diventati realtà. Tiziano si era allontanato da casa a piedi la sera di venerdì, senza portare con sé i documenti e indossando solo un paio di pantaloncini e una t-shirt nera. Il padre aveva subito sporto denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine. Le ricerche nei pressi dell'abitazione del 26enne non avevano dato alcun esito. Il ragazzo era stato avvistato per l'ultima volta nei pressi del ponte di Trezzo, che aveva percorso a piedi come documentato da una telecamera di sicurezza che ha immortalato il passaggio. Questa mattina, a oltre 48 ore dalla scomparsa, le ricerche di Tiziano si sono concluse in maniera tragica con la scoperta del cadavere del 26enne.