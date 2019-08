in foto: Tiziano Napolitano (Facebook)

Un ragazzo di 26 anni, Tiziano Napolitano, è scomparso da venerdì sera da Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo. È stato il padre Benny a comunicare la notizia con un messaggio su Facebook nel quale chiede aiuto per ritrovare il figlio, allontanatosi da casa in condizioni psicologiche alterate. Tiziano si è allontanato dalla sua abitazione attorno alle 20.30 di venerdì, senza portare con sé documenti: "Si è allontanato in uno stato psico emozionale che potrebbe indurlo ad azioni anche gravi", ha scritto il genitore che ha sporto denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine e ha già compiuto diversi sopralluoghi nell'abitazione del figlio e nei paraggi, senza alcun esito.

Centinaia le condivisioni dell'appello del padre di Tiziano

Al momento della scomparsa Tiziano indossava una maglietta nera e pantaloncini corti neri. Il ragazzo si sarebbe allontanato a piedi. Il padre ha rivolto un appello a tutti i suoi amici, reali e su Facebook, conoscenti, colleghi e compagni di soft air – la "guerriglia simulata" con armi ad aria compressa e pallottole di vernice, hobby di Tiziano: "Chi lo avesse visto, o può aver idea di dove possa essere, o rivolto per eventualmente farsi ospitare, è pregato di darne notizia.

Rivolgendosi ai Carabinieri di Capriate, al 113 o a me personalmente, su Messenger cercando: Napolitano Benny o telefonicamente. Il mio contatto telefonico è: 3319947960". Su Facebook sono state già diverse centinaia le condivisioni del messaggio del genitore: purtroppo al momento non si hanno però ancora notizie del 26enne.