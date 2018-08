in foto: Eleonora Contin

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Eleonora Contin, la 34enne originaria di Chiavenna (Sondrio) scomparsa durante un'immersione in Mozambico. La donna è stata trovata morta a circa 40 chilometri dal punto in cui era scomparsa. Eleonora, che lavorava per l'orchestra sinfonica "laVerdi" di Milano, la mattina del 25 agosto si era immersa nelle acque dell'Oceano Indiano in compagnia del marito e di altri sub per andare ad ammirare la barriera corallina. Sott'acqua però la donna è stata investita da una forte corrente che l'ha portata lontano dal resto del gruppo. Le ricerche erano scattate subito, purtroppo senza alcun esito. Il marito, Matteo Gobbi, aveva lanciato dopo alcuni giorni una raccolta fondi per intensificare le ricerche, anche con l'aiuto di elicotteri e squadre di sommozzatori privati, dal momento che in Mozambico le attività di salvataggio in mare non sono gestite da enti pubblici. Purtroppo, però, le speranze di ritrovare in vita Eleonora, condivise dalle oltre 800 persone che avevano donato più di 50mila euro, si sono interrotte drammaticamente col ritrovamento del suo cadavere.

Il cordoglio dell'orchestra laVerdi

Dopo la notizia del tragico ritrovamento del cadavere di Eleonora, sulla pagina Facebook dell'orchestra sinfonica "laVerdi" è apparso un breve messaggio di cordoglio: "Ringraziamo tutti per il sostegno e l'affetto. Il Presidente Cervetti, la Fondazione e tutti i colleghi sono vicini alla famiglia in questo momento di grave lutto". I famigliari della donna hanno chiesto rispetto per il lutto, preannunciando che ulteriori dettagli su quanto avvenuto saranno resi noti in seguito e che i soldi raccolti dal marito grazie al suo appello sulla piattaforma Gofundme saranno utilizzati per una buona causa.