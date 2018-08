in foto: Eleonora Contin

Si è immersa nelle acque dell'Oceano Indiano, in Mozambico, e non è più riemersa. Dalla mattina del 25 agosto Eleonora Contin, 34enne di Chiavenna, in provincia di Sondrio, risulta scomparsa. La donna, che lavora come responsabile dell’organizzazione e dei rapporti istituzionali per l'orchestra sinfonica "laVerdi" di Milano, è descritta dagli amici come una subacquea esperta. Al momento dell'immersione era in compagnia del marito, Matteo Gobbi e di altri sub: il gruppo si è immerso per andare ad ammirare la barriera corallina, un'immersione che apparentemente non presentava rischi. In acqua, però, c'era una forte corrente, che potrebbe aver contribuito a trascinare lontano Eleonora. Quando il marito è riemerso della moglie non c'era traccia. Le ricerche sono subito partite, ma senza alcun esito.

Dopo tre giorni il marito della 34enne, disperato, ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma "Gofundme": "Eleonora ha raggiunto la barriera corallina e c’era una forte corrente – si legge nell'appello – Mentre il gruppo di sub nuotava nella corrente per raggiungere la barriera, Eleonora è scomparsa. Le ricerche sono scattate immediatamente. Ora continuiamo a cercare ma abbiamo bisogno di fondi per coprire i costi impiegando elicotteri e squadre. Per favore aprite i vostri cuori e aiutateci anche con un piccolo contributo. Ogni aiuto è prezioso". Al momento la cifra indicata, 50mila euro, è già stata raggiunta e superata. A donare sono state oltre 700 persone, tutte ansiose di poter ricevere notizie di Eleonora.