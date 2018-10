Pugni in faccia al professore dopo un rimprovero. L'episodio è accaduto la scorsa settimana in una scuola media di Treviglio, in provincia di Bergamo, ma è stato reso noto solo di recente. A riportarlo il giornale locale "Il giornale di Treviglio". Un ragazzino di 13 anni, studente di seconda media alla scuola Cameroni, è stato più volte ripreso dal suo insegnante di educazione artistica perché avrebbe disturbato in più occasioni la lezione. All'ennesimo rimprovero il professore, in servizio nella scuola da quest'anno, si sarebbe avvicinato al giovane studente, che avrebbe reagito aggredendolo. Stando a quanto riportato, il ragazzino avrebbe colpito l'insegnante con schiaffi e perfino un pugno al volto. L'aggressione sarebbe andata avanti a lungo, tanto che i compagni di classe spaventati sono dovuti uscire dall'aula per andare a chiamare un altro professore, che è riuscito a calmare il ragazzo. Per l'alunno è scattato subito un provvedimento disciplinare: la sospensione dalle lezioni per tre settimane. L'insegnante picchiato si è fatto medicare al pronto soccorso ed è rimasto per qualche giorno a casa, sotto choc per l'accaduto.