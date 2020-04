in foto: Pasquale Mignanelli (Foto dalla pagina Facebook della cooperativa La nuvola)

Trenzano, in provincia di Brescia, piange la scomparsa di Pasquale Mignanelli, morto a 46 anni a causa del Coronavirus. Mignanelli era sposato con una consigliera comunale del paese della Bassa bresciana, la capogruppo della lista di maggioranza "Futuro adesso" Sara Piovanelli, ed era padre di una bimba piccola, Matilde. A moglie e figlia sono state rivolte le condoglianze da parte del sindaco Italo Spalenza: "Ho il difficile compito di comunicarvi la prematura scomparsa di Pasquale Mignanelli – ha scritto il sindaco in una nota apparsa sul sito e sulla pagina Facebook del Comune -. Ai suoi cari giunga la mia commossa partecipazione al loro dolore e l’abbraccio di tutta la comunità. A nome dell’Amministrazione, del Segretario comunale e dei dipendenti porgo le più sentite condoglianze al Consigliere Sara Piovanelli e alla figlia Matilde".

I colleghi della cooperativa: Una persona dall'animo gentile

Mignanelli è la 16esima vittima nel paese della Bassa bresciana dall'inizio della pandemia: Brescia è una delle province più colpite dal virus che in tutta la Lombardia ha fatto oltre 12.500 morti. Le condizioni di salute del 46enne sembravano ormai essere migliorate, e a quanto pare il doppio tampone effettuato era risultato negativo. Poi però un improvviso aggravamento ha fatto precipitare la situazione e Pasquale è morto a causa di una insufficienza respiratoria. Pasquale Mignanelli aveva sempre vissuto a Trenzano: aveva da poco finito un corso per ottenere la qualifica di operatore socio sanitario (Oss) e lavorava nel campo del sociale. Faceva l'educatore per la cooperativa "La nuvola" di Orzinuovi, che ha ricordato il 46enne con un messaggio sui social: "Ciao Pasquale. Ti ricorderemo sempre come una persona dall’animo gentile, un professionista serio, uno di noi. Grazie di tutto, ci mancherai". Anche la cooperativa si è unita all'abbraccio alla moglie Sara, alla figlia Matilde, a tutti i famigliari e "a tutte le persone che hanno avuto la fortuna, come noi", di conoscere e incontrare il 46enne.