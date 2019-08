Via libera da oggi nelle biglietterie di Trenord alla vendita degli abbonamenti con il nuovo sistema integrato Stibm che sostituiranno gradualmente i vecchi sistemi integrati "TrenoMilano" e gli abbonamenti "Io Viaggio Ovunque in Provincia".

Trenord: in vendita i nuovi abbonamenti integrati Stibm

Il mese di settembre, ha spiegato l'azienda, sarà di transizione. Inizia infatti la vendita di biglietti singoli, giornalieri e carnet con il nuovo sistema, ma restano validi e acquistabili con le stesse modalità tutti gli abbonamenti, sia i nuovi integrati che quelli vecchi. Da ottobre gli abbonamenti integrati Stibm sostituiranno i precedenti. È comunque possibile acquistare i nuovi biglietti (settimanali, mensili, annuali, under 26 e over 65) da subito presso le biglietterie, i punti vendita autorizzati o i distributori automatici di Trenord. Come i vecchi integrati, si potranno caricare sia sulla tessera Atm che sulla tessera Io Viaggio di Trenord.

Pendolari beffati, chi usa solo il treno paga di più: si studiano compensazioni

Transizione avviata e tutto risolto? Non proprio. Dopo mesi di polemiche anche feroci tra Comune di Milano, Regione Lombardia e Agenzia Tlp di bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia resta irrisolto il nodo degli aumenti-beffa per i pendolari che utilizzano solo il treno e non la rete di Atm. Se infatti chi entra a Milano e usa tram, bus e metropolitana da ora in poi risparmierà, i viaggiatori che continuano a servirsi solo delle ferrovia si troveranno di fronte a rincari consistenti, fino al 20 per cento in più. Si discute quindi della possibilità di attivare compensazioni per gli abbonamenti al solo servizio ferroviario. Su questo tema proseguono gli incontri tra Regione, Comune e Agenzia Tpl: una soluzione per compensare i pendolari dovrà essere trovata entro fine settembre.

Cos'è il sistema Stibm

Dal 15 luglio 2019, in concomitanza con la riforma delle tariffe Atm a Milano, è partito il nuovo Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità Milano e Monza Brianza (Stibm) in sostituzione del Sistema Integrato Tariffario dell'Area Milanese (Sitam). Il nuovo sistema si estende a tutti i comuni che fanno parte della Città metropolitana di Milano, della provincia di Milano e di Monza e Brianza e di alcuni comuni fuori provincia che facevano già parte dell'area Sitam. A partire da Milano, il territorio circostante è stato suddiviso in corone concentriche, ciascuna delle quali rappresenta una zona tariffaria individuata da un differente colore.