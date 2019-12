in foto: Incendio a bordo di un treno nel dicembre 2017 (Foto Twitter Andrea Sparaciari)

"Negli ultimi tre anni, quasi la totalità dei macchinisti e capitreno ci informano di non aver sostenuto alcuna prova pratica rispetto al corso antincendio previsto dal Documento di valutazione dei rischi aziendale". È la grave denuncia contenuta in un documento presentato alla direzione operativa di Trenord dai Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza. Una comunicazione inviata il 23 novembre, all'indomani del principio di incendio sul treno 10468 sulla tratta Cremona–Treviglio, in cui vengono chiesti chiarimenti sulla formazione dei lavoratori a bordo dei convogli in caso di incendio.

Trenord, la denuncia: Prove pratiche antincendio non sostenute da anni

Nella comunicazione, che Fanpage.it ha potuto visionare, i rappresentanti dei lavoratori chiedono all'azienda "di sapere quando è stato effettuato l’ultimo corso antincendio agli agenti presenti a bordo di quel treno", sottolineando che ai macchinisti e ai capotreno di Trenord "non risulta essere stata rilasciata alcuna documentazione in merito alla sua designazione, da parte del datore di lavoro, quale addetto antincendio a bordo treno". Gli autori della comunicazione chiedono anche "il report aggiornato dei macchinisti e capitreno che durante l’anno 2019 hanno frequentato l’aggiornamento per ‘addetti antincendio rischio medio' e quanti lavoratori dovranno effettuare tale corso durante l’anno 2020". L'azienda, contattata da Fanpage.it, al momento non ha fornito risposte in merito. Una riunione con i rappresentanti dei lavoratori, secondo quanto riferito dagli stessi Rls, è in programma nei prossimi giorni.

I sindacati: Se succede qualcosa il lavoratore è responsabile, c'è preoccupazione

"Dopo la prima abilitazione antincendio per gli addetti, bisognerebbe rifare la prova pratica ogni tre anni. Da più lavoratori siamo stati informati che questo non è avvenuto. Ci hanno riferito di aver sostenuto le prove diversi anni fa", spiega Luca Beccalli, segretario aggiunto di Orsa Ferrovie. "Vogliamo sapere se i colleghi a bordo del treno in cui è avvenuto il principio di incendio erano stati formati e soprattutto quando", prosegue il sindacalista. "Se succede qualcosa a bordo treno, ci si affida alla memoria per sapere come operare. Ma c'è sempre un po' di preoccupazione perché, in caso di problemi, sei tu il diretto responsabile – conclude -. Quindi diventa anche uno stress psicologico".

"Sarebbe gravissimo se venisse confermato quanto emerso e denunciato dai lavoratori", ha commentato Nicola Di Marco, consigliere regionale M5S Lombardia, che ha depositato un’interrogazione urgente per chiedere chiarimenti all’assessore a Infrastrutture e trasporti Terzi. "Il sistema di trasporti lombardo fa acqua da tutte le parti. È ora di dire basta, ripartendo dalle ottime professionalità presenti nell’azienda e garantendo la massima sicurezza del personale. Non vogliamo che succedano altri guasti ed il personale non sia pronto".