in foto: (Immagine di repertorio)

Momenti di paura a bordo del treno regionale diretto a Treviglio, in provincia di Bergamo. Questa mattina, venerdì 22 novembre, la carrozza di coda è stata interessata da un principio di incendio, che ha destato grande preoccupazione tra i passeggeri all'interno del convoglio per il fumo denso che si è rapidamente espanso all'interno del vagone. Il treno, partito alle 9.40 dalla stazione di Cremona, ha dovuto arrestare la sua corsa all'altezza di Isola Campagna, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per effettuare tutti gli accertamenti necessari e domare la fiammata che ha messo in allarme i passeggeri.

L'evacuazione e l'origine della fiammata

Da Trenord comunicano che il principio di incendio sul treno 10468 è stato causato da un guasto a un componente elettrico nella vettura pilota di coda del treno, spazio non accessibile ai viaggiatori. Non appena i pompieri sono intervenuti sul posto, i 30 passeggeri a bordo treno sono stati fatti evacuare per evitare incidenti e per agevolare l'azione dei vigili del fuoco. I pendolari sono stati costretti a scendere dal all’altezza di via Sant’Eutropio, nel pressi della Cascina Brugnetti, per poi raggiungere a piedi la stazione di Treviglio. Da quanto risulta, il convoglio ferroviario interessato da questo accenno di incendio non ha riportato gravi danni, nonostante si tratti di un treno con oltre 35 anni di servizio alle spalle. Tante invece le proteste dei passeggeri coinvolti, che a causa dell'incidente hanno dovuto affrontare una mattinata di disagi. Fortunatamente nessuna tra le persone a bordo treno sembra aver riportato danni. Trenord ha istituito un servizio sostitutivo di autobus verso la stazione di Treviglio, ma le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria sono state inevitabili.

La nota ufficiale di Trenord

In seguito all'accaduto Trenord ha diffuso una nota ufficiale in cui spiega che "Le operazioni di soccorso del treno 10468 sono state approntate, limitando a Crema la corsa 10470 (Cremona 10.41-Treviglio 11.53) che ha recuperato il treno 10468, consentendo nel minor tempo possibile il ripristino della regolarità della circolazione sulla linea Cremona-Treviglio".