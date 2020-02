in foto: (Immagini di repertorio)

Trenord comunica che anche per il mese di marzo sarà previsto un bonus in favore di tutti i pendolari che hanno subìto ritardi o soppressioni della circolazione ferroviaria. Nel comunicato apparso sul sito internet dell'azienda di trasporti si legge: " Nel mese di dicembre 2019 i treni delle sottoelencate direttrici del Servizio ferroviario regionale non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal Contratto di Servizio. Gli abbonati di queste direttrici potranno pertanto acquistare l'abbonamento mensile di marzo 2020 con lo sconto del 30 per cento oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il Bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento". A febbraio era stato già possibile avvalersi di tale opportunità rifacendosi ai ritardi e alle cancellazioni di novembre 2019.

Le linee interessate da possibili bonus:

Di seguito tutte le tratte su cui i treni hanno viaggiato in ritardo o sono stati cancellati. I pendolari di queste linee muniti di abbonamento avranno la possibilità di usufruire del bonus.