I pendolari e tutti coloro che sono abbonati al servizio regionale ferroviario, gestito da Trenord, beneficeranno di uno sconto sul proprio abbonamento mensile per il prossimo febbraio pari al 30 per cento, o in caso di abbonamento annuale potranno avere un bonus alla scadenza del medesimo, per "i treni delle direttrici che non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal Contratto di Servizio", come riportato in un comunicato pubblicato da Trenord, secondo i dati registrati nel novembre scorso.

Cos'è l'indice di affidabilità e chi potrà usufruire degli sconti

L'indice di affidabilità citato nella nota, calcolato a livello percentuale, altro non è che il risultato finale dell'analisi che tiene conto di ritardi e soppressione delle corse. Per essere rispettato, il valore dell'indice di affidabilità non deve superare il cinque per cento. In caso questa quota venisse superata, i clienti hanno automaticamente diritto agli sconti e ai bonus. Le tratte che hanno registrato un valore superiore a quello indicato sono 24 su un totale di 40. A ricevere gli sconti saranno tutti coloro che hanno un abbonamento per le seguenti direttrici:

Domodossola-Gallarate-Milano

Chiasso – Como – Monza – Milano

Lecco – Molteno – Monza – Milano

Lecco – Molteno – Como

Lecco – Bergamo – Brescia

Bergamo – Carnate – Milano

Seregno – Carnate

Bergamo – Treviglio

Bergamo – Pioltello – Milano

Cremona – Treviglio

Verona – Brescia – Treviglio – Milano

Brescia – Piadena – Parma

Brescia – Cremona

Mantova – Cremona – Lodi – Milano

Piacenza – Lodi – Milano

Alessandria – Pavia – Milano

Stradella – Pavia – Milano

Alessandria – Mortara – Milano

Mortara – Milano

Pavia – Torreberretti – Alessandria

Voghera – Piacenza

Laveno – Varese – Saronno – Milano

Asso – Seveso – Milano

Mariano/Camnago – Seveso – Milano

Lecco – Carnate – Milano

La tabella completa