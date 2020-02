in foto: Il treno Frecciarossa deragliato a Lodi

“Deviatoio n. 05 disalimentato e confermato in posizione normale come da fonogramma n. 78/81 fino a nuovo avviso”. L'attenzione degli investigatori che indagano sulla tragedia del Frecciarossa 9595 deragliato ieri mattina a Ospedaletto Lodigiano (Lodi) si concentra su un fonogramma arrivato ai macchinisti che dava il via libera al passaggio del treno ad alta velocità dopo un intervento di manutenzione effettuato nella notte per sostituire uno scambio.

Frecciarossa deragliato, il via libera dopo i lavori: "Deviatoio in posizione normale"

Stando alla comunicazione, che è stata pubblicata da Il Fatto Quotidiano e Repubblica, il deviatoio sostituito era "in posizione normale" dopo che era stata tolta la corrente elettrica per consentire i lavori. In base a questo messaggio che i ferrovieri Giuseppe Cicciù e Mario Dicuonzo, entrambi deceduti nello schianto, hanno lanciato il Frecciarossa a 298 chilometri orari. Al passaggio sullo scambio, però, la motrice è uscita dai binari come un proiettile e si è rovesciata e schiantata contro un edificio. Oltre ai due macchinisti che hanno perso la vita, altre 31 persone sono rimaste ferite in modo non grave.

Le indagini della procura di Lodi

Proprio su questo intervento di manutenzione effettuato dal personale interno di Rfi (Reti Ferroviarie Italiane) si concentrano gli inquirenti lodigiani e la polfer. "Lo scambio che doveva essere posto in una certa posizione e così non era", ha detto il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro. Al momento l'unica certezza è che non si sia trattato di un attentato o un sabotaggio volontario. L'ipotesi a cui si lavora è quella dell'errore umano da parte della squadra che ha effettuato l'intervento di manutenzione. Un errore che il sofisticato sistema di controllo a bordo del treno non ha rilevato, per motivi che restano da accertare. Di certo il caposquadra al termine dei lavori, attorno alle 4 di notte, ha avvertito la sede di Livraga, che poi ha riferito alla Direzione territoriale di Bologna, che in quel tratto era tutto a posto. È partita così la comunicazione in base alla quale i macchinisti hanno lanciato il treno in corsa per l'ultima volta.