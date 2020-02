in foto: Il treno Frecciarossa deragliato a Lodi

Potrebbe esserci anche un problema tecnico e non solo "un errore umano" alla base del deragliamento del treno Frecciarossa avvenuta a Casaletto Lodigiano lo scorso 6 febbraio e costato la vita al macchinista Giuseppe Cicciù, 51 anni, e al ferroviere Mario Dicuonzo, 59. È quanto emerso dagli accertamenti in corso in questi giorni da parte della procura di Lodi che ha nominato due tecnici per appurare le motivazione dell'incidente ferroviario che ha causato anche il ferimento di 31 persone: l'inchiesta aperta per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni multiple vede iscritti nel registro degli indagati non solo la squadra di operai che effettuato i lavori sullo scambio incriminato poche ore prima dell'incidente ma anche la stessa Rfi in base alla legge 231 per la responsabilità amministrativa degli enti.

In corso gli accertamenti da parte dei consulenti tecnici nominati dalla procura

I quattro operai e il caposquadra interrogati dal pm hanno sostenuto di essere intervenuti nell'ambito di normali lavori di manutenzione ma di aver lasciato lo scambio dritto e scollegato alla rete una volta terminato l'intervento: il treno però, una volta raggiunto il cosiddetto punto zero, non ha proseguito dritto perché lo scambio non era in posizione corretta cosa che ha fatto deragliare la motrice. Ma la centrale di Bologna non ha letto la posizione dello scambio errata ma in maniera corretta: "Se la centrale di Bologna legge corretto quel segnale c'è un problema elettrico paradossalmente – avrebbe spiegato una fonte – potrebbe non essere solo un errore". Resta da capire se lo scambio fosse o meno collegato alla rete quando gli operai hanno terminato i lavori. Se "il problema potrebbe essere di natura elettrica, ora è da capire cosa potrebbe averlo originato".