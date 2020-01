in foto: Il tabellone con i ritardi (Foto dalla pagina Facebook del Comitato pendolari bergamaschi "Quelli del treno")

Che sarebbe stata una mattinata difficile per tutti i pendolari lombardi lo si poteva intuire per via dello sciopero dei dipendenti Trenord proclamato dal sindacato Orsa. Ma per i pendolari bergamaschi ai disagi causati dall'agitazione sindacale, nella mattinata di oggi, mercoledì 8 gennaio si sono aggiunti anche quelli provocati dagli ennesimi guasti su alcune linee ferroviarie lombarde. Colpite, in particolare, la Lecco-Bergamo-Brescia e la Bergamo-Pioltello-Milano. Guasti di diversa natura (sul proprio sito Trenord parla di problemi a uno scambio, a un passaggio a livello e a un treno), hanno provocato ritardi fino a un'ora e mezza e variazioni di percorso per alcuni convogli.

Sulla linea Lecco-Bergamo-Brescia i disagi hanno colpito i viaggiatori del treno 4905, la cui partenza era prevista da Bergamo alle 7.06 con arrivo a Brescia stimato alle 8.03. Il treno, riporta Trenord, "è partito e viaggia con 48 minuti di ritardo per un guasto a uno scambio a Bergamo". Problemi anche al treno 5033 Lecco-Bergamo delle 7.01, che ha accumulato un ritardo di 26 minuti "a causa di un guasto ad un passaggio a livello, che ha rallentato la circolazione lungo la linea".

Pesanti i disagi sulla linea ferroviaria Bergamo-Pioltello-Milano

Pesanti i disagi anche sulla linea Bergamo-Pioltello-Milano: il treno 2606 Bergamo-Milano Centrale delle 7.30 "è partito e viaggia con 47 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente", il convoglio 10802 Bergamo-Milano Porta Garibaldi delle 7.16 ha accumulato 53 minuti di ritardo e il treno Bergamo-Milano Greco Pirelli delle 7.45 alle 8.08 risultava non essere ancora partito, e in ogni caso terminerà a Milano Porta Garibaldi senza effettuare la fermata a Milano Greco Pirelli. Rassegnati i pendolari bergamaschi: "Brutta sorpresa stamattina in quel di Bergamo – ha scritto su Facebook il Comitato pendolari "Quelli del treno" -: con -2º i pendolari sono in attesa di capire come raggiungeranno Milano stamattina. Annunciato da poco un guasto agli impianti che sta paralizzando il traffico da e per Bergamo, in una giornata già difficile per via dello sciopero annunciato al rientro delle festività". Ma è andata persino peggio per chi, questa mattina, doveva raggiungere Bergamo da Milano: il treno 10801 da Porta Garibaldi, previsto alle 6.22, è infatti partito con ben 105 minuti di ritardo "per un guasto al treno previsto che ha richiesto una sostituzione".