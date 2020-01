È iniziato alle 3 di oggi, mercoledì 8 gennaio, lo sciopero dei dipendenti di Trenord indetto dal sindacato Orsa (Organizzazione sindacati autonomi e di base). L'agitazione, la prima del 2020, andrà avanti fino alle 2 di domani, giovedì 9 gennaio, e potrà comportare pesanti disagi per tutti i pendolari della Lombardia. Per cercare di limitare le conseguenze dello sciopero la Regione Lombardia ha deciso di sospendere le limitazioni e i divieti di circolazione che erano in vigore a causa dell'inquinamento atmosferico. Via libera, dunque, a tutti i veicoli, anche a quelli più inquinanti, nonostante i livelli di smog e in particolare di Pm10 nell'aria si mantengano molto elevati a causa delle condizioni atmosferiche che non facilitano la dispersione delle sostanze inquinanti nell'atmosfera.

Due le fasce di garanzia durante lo sciopero

Durante lo sciopero sono previste due fasce di garanzia: la prima dalle ore 6 alle 9 del mattino di oggi e la seconda in serata, dalle ore 18 alle 21. Durante queste fasce circoleranno tutti i treni che sono inseriti nella lista dei "Servizi Minimi", consultabile al seguente link. Trenord ha informato che, a differenza di altre agitazioni sindacali, in questa occasione i convogli con arrivo previsto oltre le ore 21 non potranno essere garantiti. Autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, saranno previsti sono per le eventuali corse non effettuate del servizio aeroportuale Malpensa express, tra le fermate Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.

Si tratta del secondo sciopero da parte di Orsa nel giro di un mese

È la seconda volta in meno di un mese che il sindacato Orsa, che rappresenta circa il 14 per cento del personale Trenord, proclama uno sciopero: l'ultima era stata il 15 dicembre dello scorso anno. Tra le motivazioni addotte dall'organizzazione sindacale il mancato rispetto del contratto di lavoro e degli accordi riguardanti le condizioni dei lavoratori da parte dell'azienda del trasporto ferroviario regionale, che dal suo canto ha auspicato "che prevalga il senso di responsabilità dei lavoratori per dimostrare a tutti i cittadini il valore del servizio".