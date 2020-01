in foto: (Immagine di repertorio)

È previsto per la giornata di domani, mercoledì 8 gennaio, il primo sciopero del 2020 dei dipendenti Trenord, che si protrarrà fino alle prime ore di giovedì 9 gennaio riguardando tutti i convogli sotto il controllo di Trenord, azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia. L'agitazione sindacale è stata indetta da Or.S.A. (Organizzazione sindacati autonomi e di base) che denuncia il mancato rispetto del contratto di lavoro e degli accordi riguardanti le condizioni dei lavoratori. Tramite una nota ufficiale Trenord ha voluto rassicurare i pendolari, specificando che saranno salvaguardate le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L'azienda del trasporto regionale ferroviaria ha inoltre ricordato che: "I treni con arrivo a destinazione finale oltre le ore 9 e oltre le ore 21 (quindi fuori dalle fasce di garanzia) potrebbero essere limitati o cancellati per l'intero percorso. Dopo le 21 lo sciopero proseguirà fino alle 2 del 9 gennaio".

Ritardi e cancellazioni sulle linee Trenord

I servizi offerti da Trenord potranno subire ritardi o cancellazioni in occasione dell'agitazione sindacale di mercoledì 8 gennaio. L'azienda di trasporti ha spiegato che saranno mantenute attive le fasce di garanzia, ma nonostante questa accortezza non si possono escludere totalmente i disagi che alcuni pendolari dovranno subire a causa dello sciopero. L'azienda dei trasporti lombardi ha tentato inoltre di dissuadere i dipendenti dal partecipare all'agitazione organizzata da Or.S.A. augurandosi "che prevalga il senso di responsabilità dei lavoratori per dimostrare a tutti i cittadini il valore del servizio". È il secondo sciopero indetto da Or.S.A. in meno di un mese, dopo quello del 15 dicembre scorso.

Gli autobus sostitutivi per Malpensa

Lo sciopero indetto domani, mercoledì 8 gennaio, interesserà anche il servizio di collegamento aeroportuale Malpensa express. Solo su questa linea, limitatamente alle tratte Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto – Stabio saranno istituiti autobus sostitutivi in caso di mancata effettuazione delle corse ferroviarie. La fermata da cui prendere gli autobus in partenza da Milano Cadorna sarà istituita in via Paleocapa 1.