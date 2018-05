in foto: Le auto incendiate (foto del Comitato antiracket e abusivismo via Facebook)

Tre auto sono andate a fuoco nella notte tra sabato e domenica tra le vie Odazio e Lorenteggio, nell'omonimo quartiere di Milano. A denunciare l'episodio è stato il Comitato antiracket e abusivismo: "Alcune auto incendiate hanno reso l'aria irrespirabile oltre al pericolo di esplosione", ha scritto il comitato in una nota, aggiungendo che l'episodio "non è un caso isolato, diverse auto sono state date alle fiamme e sempre in un territorio ben delimitato (poche decine di metri l ‘uno dall'altro)". Le fiamme, divampate poco prima delle 3 del mattino, hanno completamente distrutto una microcar e una Renault Scenic, danneggiando anche una Volkswagen Golf. I residenti hanno chiamato i vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere le fiamme ma non hanno potuto evitare i gravi danni alle vetture.

Secondo il comitato la matrice del rogo è "chiaramente dolosa" e diverse sono le ipotesi avanzate: dalla "rappresaglia verso gli sgomberi che si stanno effettuando per la riqualificazione Aler" a una "strategia del terrore per convincere gli assegnatari regolari Aler a cambiare alloggio, così da lasciare spazio alle bande del racket alloggi". Restano valide naturalmente anche le ipotesi del gesto isolato di un piromane o quella, più remota, di un corto circuito in una delle vetture divorate dalle fiamme. Il comitato ha chiesto alle forze dell'ordine di non abbassare la guardia, continuando a monitorare il territorio. Per dissuadere gli eventuali piromani dai loro intenti una delle richieste del comitato, per altro già condivisa dal presidente del Municipio 6, Santo Minniti (di centrosinistra), è l'installazione di telecamere in diversi punti di via Odazio: non sono però ancora chiari i tempi per l'installazione degli occhi elettronici.