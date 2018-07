Travolto mentre attraversa la strada: muore un 54enne a Gorgonzola

Tragico incidente stradale a Gorgonzola, nella provincia di Milano: un uomo di 54 anni è stato travolto e ucciso da un’automobile mentre attraversava la strada. La vittima si chiamava Flavio Aldi ed era molto conosciuto in città: nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per il 54enne non c’è stato niente da fare.