Tragedia da alta quota, nel pomeriggio di oggi: uno scialpinista di 59 anni, un cittadino austriaco, è morto travolto da una valanga sulle montagne di Livigno, nella provincia di Sondrio, sul versante italiano delle Alpi, quasi al confine con la Svizzera. Intorno alle 14 di questo pomeriggio, alcuni abitanti della zona, in località Forcola, hanno riferito di aver notato il distacco di una massa di neve dalla parete rocciosa. Contemporaneamente, un altro alpinista che si trovava insieme alla vittima e ad altri due compagni di escursione, ha lanciato l'allarme: la macchina dei soccorsi si è messa subito in moto.

Sul posto sono giunti gli uomini del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco e un elicottero del 118: particolarmente difficile, per i soccorritori, muoversi sulle montagne, a quell'ora interessate da una massiccia bufera di neve; il pericolo valanghe, per la giornata di oggi, era particolarmente alto, stimato al grado "3 marcato". Dopo numerosi tentativi, i soccorritori sono riusciti ad individuar il corpo del 59enne, per il quale purtroppo non c'era più niente da fare. Gli altri tre alpinisti impegnati nell'escursione con la vittima sono stati invece tratti in salvo.